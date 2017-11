Köln - Nach dem Fund von Antibiotikum-Rückständen in einzelnen Proben ruft Rewe vorsorglich "ja! King Prawns Garnelen 225g TK" bundesweit zurück. Betroffen ist das Produkt mit den Daten EAN 4388840222964 sowie MHD 14.04.2019. Rewe rät vom Verzehr dieses Produktes ab. Kunden könnten die Ware im jeweiligen Rewe-Markt zurückzugeben. Sie bekommen den Kaufpreis erstattet. Gleichzeitig ruft Real den Artikel "Feigen aus Kalabrien" vorsorglich zurück. In einer Probe waren erhöhte Werte an Mykotoxinen festgestellt worden. Betroffen ist der Artikel mit Mindesthaltbarkeitsdatum 17. Juni 2018.