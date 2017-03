Frankfurt/Main - Das abgesagte Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund wird am 14. März um 18.30 Uhr in Osnabrück nachgeholt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Am Dienstag war die Partie in Lotte nach starken Schnee- und Regenfällen ausgefallen, weil Schiedsrichter Felix Brych den Rasen kurz vor dem Anpfiff für unbespielbar erklärt hatte. Der Sieger trifft im Halbfinale auf den FC Bayern München.