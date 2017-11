Brüssel - Paris wird neuer Sitz der aus London wegziehenden EU-Bankenaufsicht. Die französische Hauptstadt setzte sich am Abend in Brüssel in einem Auswahlverfahren gegen sieben europäische Mitbewerber durch. Dazu gehörte auch Frankfurt am Main. Paris kann nun auf erhebliche Zusatzeinnahmen hoffen. Die europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA richtet jährlich mehrere Hundert Konferenzen und Veranstaltungen mit Experten aus aller Welt aus. Hinzu kommt, dass auch die meisten hoch qualifizierten Mitarbeiter umziehen dürften.