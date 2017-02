Potsdam - Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder wollen die Arbeitgeber in der dritten Verhandlungsrunde zu den Einzelforderungen der Gewerkschaftsseite Angebote vorlegen. Das kündigte der Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider, in Potsdam vor Beginn der Gespräche an. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr. Das ist den Arbeitgbern zu hoch. Schneider und die Gewerkschaftsseite zeigten sich zuversichtlich, in der dritten Runde zu einem Durchbruch zu kommen.