Düsseldorf - Der 1. FC Nürnberg hat die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Franken gewann am 1. Spieltag das Duell der Ex-Bundesligisten gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 3:0. Aufsteiger Holstein Kiel feierte nach 36 Jahren Zweitliga-Abstinenz dank des Tores von Marvin Ducksch in der Nachspielzeit ein 2:2 gegen den SV Sandhausen. Dynamo Dresden bezwang Drittliga-Meister MSV Duisburg mit 1:0. Das Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Erzgebirge Aue wurde nach einem Unwetter wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen.