Braunschweig - Wer am Sonntag wichtige Termine hat, sollte auf keinen Fall vergessen, in der Nacht die Uhr umzustellen. Denn gilt in Deutschland wieder die normale Mitteleuropäische Zeit. Die Uhren werden um 3 Uhr um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. Für viele bedeutet das einfach, eine Stunde länger zu schlafen. Die Sonne geht wieder eine Stunde früher auf und abends eine Stunde früher unter.