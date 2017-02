Berlin - Wenige Stunden vor der Wahl des neuen Bundespräsidenten in Berlin sind Politiker aus allen Parteien zu einer ökumenischen Morgenandacht zusammengekommen. Zu den Teilnehmern des Gottesdienstes in der St.-Hedwigs-Kathedrale gehörten der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel sowie mehrere ihrer Kabinettsmitglieder und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Auch der Favorit auf die Nachfolge Gaucks, Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier, kam in die Kirche.