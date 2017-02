Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hält eine Anhebung des Spitzensteuersatzes von derzeit 42 Prozent "in Richtung 50 Prozent" für richtig, wenn er für höhere Einkommen als heute gilt. Der Spitzensteuersatz müsse für Spitzeneinkommen gelten. Heute greife dieser Tarif deutlich zu früh, sagte der Regierungschef in Hannover dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wenn wir das ändern, kann der Spitzensteuersatz in Richtung 50 Prozent gehen", so der SPD-Politiker weiter.