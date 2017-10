Berlin - Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer haben sich kurz vor dem Start in die Jamaika-Sondierungen in großer Runde optimistisch geäußert. In den Verhandlungen werde es "sicherlich eine Vielzahl von Differenzen geben", aber auch einen Willen, Gemeinsamkeiten zu finden, sagte Merkel. Seehofer sagte, er sei "richtig froh, dass es jetzt richtig losgeht". Die gemeinsame Runde der mehr als 50 Unterhändler will ihre Beratungen in einer Art Generalaussprache offiziell beginnen. In zwölf Themenblöcken wird in den kommenden Wochen in unterschiedlicher Zusammensetzung beraten.