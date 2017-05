Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Großbritannien im Angesicht des Terrors eine weitere gute Zusammenarbeit auch nach einem EU-Austritt zugesagt. "Selbstverständlich wollen wir mit Großbritannien auch künftig gut zusammenarbeiten", sagte Merkel bei einer Veranstaltung des Sozialverbands Deutschland in Berlin. Gerade an einem solchen Tag wie heute, werde noch einmal deutlich, wie eng man miteinander verbunden sei. Ein Terroranschlag gestern Abend auf ein Popkonzert in Manchester hatte mindestens 22 Menschen den Tod gebracht.