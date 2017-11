Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat zum Start in die konkrete Sondierungsphase der Jamaika-Verhandlungen ihren Einigungswillen mit FDP und Grünen betont. Sie gehe in die Verhandlungen mit dem Vorsatz, dass es gelingen könne, sagte Merkel nach Angaben von Teilnehmern in einer Sitzung der Unionsfraktion zum Stand der Jamaika-Gespräche. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter rief zur Kompromissbereitschaft auf. Heute Abend treffen sich die Parteispitzen von Union, FDP und Grünen zur nächsten Gesprächsrunde. Besonders umstrittenen sind bisher die Themen Migration, Klima- und Energiepolitik.