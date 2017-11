Berlin - FDP-Chef Christian Lindner hat in einem Brief an die Parteibasis um Verständnis für den Abbruch der Gespräche über eine Jamaika-Koalition geworben. Auf dem Verhandlungstisch habe am Ende im wesentlichen "ein ambitionsloses "Weiter so" auf dem Kurs der Großen Koalition" gelegen, gespickt mit zahlreichen Wünschen der Grünen. "Dafür können und wollen wir nicht zur Verfügung stehen", schrieb Lindner. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will am Nachmittag mit Lindner ausloten, ob es noch Chancen für eine Koalition mit Union und Grünen gibt. Zuvor wollte Steinmeier mit den Grünen sprechen.