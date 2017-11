Berlin - Der Schauspieler und frühere kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger ist am Abend in Berlin für sein Lebenswerk geehrt worden. Für ihn sei es eine Ehre, dass er hier sei und die Auszeichnung kriege, sagte er vor Beginn der Gala in der Komischen Oper. So etwas könne nur einmal im Leben passieren, so der 70-Jährige. Als "Männer des Jahres" ausgezeichnet wurden auch Fußballweltmeister Philipp Lahm, Schauspieler Matthias Schweighöfer, Sänger Mark Forster und Jazz-Musiker Gregory Porter.