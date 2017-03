Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz bleibt wegen seiner Forderung nach Korrekturen an der Agenda 2010 in der Kritik. Das gilt beispielsweise für seinen Vorstoß, das Arbeitslosengeld I länger als bisher zu zahlen. "Mehr Verteilung schafft Leistungsempfänger statt Leistungserbringer", schrieb der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, dazu für die "FAZ". Schulz selbst verteidigte seinen Vorstoß. In der "Passauer Neuen Presse" sagte er: "Es gab bei der Agenda 2010 Ungerechtigkeiten, die wir zum Teil schon korrigiert haben - etwa durch die Einführung des Mindestlohns."