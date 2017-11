Frankfurt/Main - Trotz der 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt hat der bisherige Interimscoach Florian Kohfeldt weiter die Chance, zum neuen Cheftrainer bei Werder Bremen aufzusteigen. "Es ist klar, dass Florian die Benchmark ist", sagte der Geschäftsführer Sport, Frank Baumann, nach dem Spiel in Frankfurt. Die Vereinsführung des Fußball-Bundesligisten will bis zum nächsten Spiel in zwei Wochen gegen Hannover 96 entscheiden, ob sie Kohfeldt dauerhaft zum Nachfolger von Alexander Nouri befördert oder einen erfahrenen Trainer verpflichtet.