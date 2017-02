Berlin - Die Koalitionsfraktionen wollen mehr Geld für private Schutzmaßnahmen gegen Wohnungseinbruch bereitstellen. Künftig solle es auch für kleinere Sicherungsmaßnahmen eine Förderung geben, erklärte Unionsfraktionschef Volker Kauder. Darauf hätten sich die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD geeinigt. "Wir haben heute vereinbart, dass es für Sicherungsmaßnahmen ab 500 Euro Kosten 20 Prozent Zuschuss gibt, also 100 Euro. Und ab 1000 Euro Einsatz für Sicherungsmaßnahmen zehn Prozent." In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der Einbrüche in Deutschland erheblich zu.