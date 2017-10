Berlin - Mit ersten zurückhaltenden Kompromissangeboten sind Union, FDP und Grüne in die Sondierungen über die Sachthemen Finanzen, Steuern und Haushalt gestartet. Von allen vier Parteien gab es vor Beginn der Gespräche für ein Jamaika-Bündnis am Abend in Berlin ein Bekenntnis zur "schwarzen Null" - es sollen also keine neuen Schulden aufgenommen werden. Allerdings wurden zu hohe Erwartungen an die Gespräche in kleiner Runde gedämpft. Nach Steuern und Haushalt stehtam späteren Abend noch das Thema Europa auf der Tagesordnung.