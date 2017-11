Berlin - Die Jamaika-Verhandlungsführer um CDU-Chefin Angela Merkel beraten heute gleich über mehrere der schwierigsten Themenblöcke. Die Beratungen beginnen am Nachmittag mit dem Komplex "Arbeit, Rente, Gesundheit, Pflege, Soziales". Es schließen sich an: "Wirtschaft, Verkehr", "Außen, Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit, Handel" und "Landwirtschaft, Verbraucherschutz". Am Abend steht mit "Flucht, Asyl, Migration, Integration" ein zentraler Knackpunkt der Verhandlungen an. Das Zuwanderungsthema ist vor allem zwischen Union und Grünen umstritten.