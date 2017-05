Wiesbaden - Die Teuerung in Deutschland zieht wieder an: Höhere Preise für Energie und insbesondere Pauschalreisen haben die Inflation im Ferienmonat April auf 2,0 Prozent getrieben, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im März hatte die Rate im Vergleich zum Vorjahr noch bei 1,6 Prozent gelegen. Die Europäische Zentralbank strebt im Euroraum einen Wert von knapp unter zwei Prozent an, bei dem sie Preisstabilität gewahrt sieht. Gegenüber dem Vormonat blieben die Verbraucherpreise in Europas größter Volkswirtschaft unverändert.