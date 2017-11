Saarbrücken - "Star Trek"-Fans können sich immer umfassender mit Fachvokabular unterhalten: Der Wortschatz der Kunstsprache Klingonisch wächst und wächst. "In den vergangenen Jahren sind sicherlich Hunderte neue Wörter hinzugekommen", sagte Klingonisch-Experte und Lehrer Lieven L. Litaer der dpa in Saarbrücken. Er schätzt, dass die Sprache mittlerweile rund 4000 Wörter umfasst. In einem mehrtägigen Klingonisch-Kurs führt der 37-Jährige bis Sonntag "Trekkies" und Sprachfans aus aller Welt in die Sprache mit reichlich Zungenbrechern und Kehlkopflauten ein.