Hamburg - Hollywood-Glamour in Hamburg: Bei der 52. Verleihung der Goldenen Kamera sind am Abend die Besten der Film- und Fernsehbranche geehrt worden. Die Schauspieler Jane Fonda, Nicole Kidman und Colin Farrell sowie der britische Sänger Ed Sheeran wussten schon vorher von ihren Auszeichnungen. Andere mussten zittern: Die Jury entschied sich in den nationalen Kategorien für Lisa Wagner und Wotan Wilke Möhring als beste Schauspieler. Das Publikum wählte die "heute show" zur gelungensten Satire-Sendung.