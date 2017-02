Berlin - Der Fall des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri beschäftigt am Morgen den Bundestags-Innenausschuss in einer hochkarätig besetzten Sondersitzung. Hinter verschlossenen Türen dürfte es um mögliche Abstimmungsprobleme der Sicherheitsbehörden untereinander und mit den Ausländerbehörden gehen. Aus einer Chronologie geht hervor, dass sich die Behörden seit Ende 2015 nahezu wöchentlich mit Amri befasst hatten. Bei seinem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt mit einem Lkw am 19. Dezember tötete er zwölf Menschen und verletzte rund 50 zum Teil schwer.