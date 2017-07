Berlin - In weiten Teilen Deutschlands hat es erneut heftige Regenfälle gegeben. Besonders betroffen waren in der Nacht der Süden Niedersachsens und der Norden Thüringens, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Hier seien in den letzten 24 Stunden zwischen 50 und 80 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, punktuell sogar 100 Liter pro Quadratmeter. Das sei mehr als die übliche monatliche Niederschlagsmenge, und es werde noch einiges dazu kommen, sagte DWD-Meteorologe Thore Hansen. Nach Auskunft des DWD wird es bis morgen vielerorts in Deutschland weiter regnen.