Berlin - Bundespräsident Joachim Gauck wird am 17. März von der Bundeswehr in Berlin mit einem Großen Zapfenstreich im Park von Schloss Bellevue verabschiedet. Das teilte das Präsidialamt mit und hob die intensive Beziehung des scheidenden Präsidenten zur Bundeswehr hervor. So hat er in seiner fünfjährigen Amtszeit deutsche Soldaten im Auslandseinsatz in Afghanistan, Mali und der Türkei besucht. Am 19. März übernimmt Gaucks gewählter Nachfolger Frank-Walter Steinmeier die Amtsgeschäfte. Der Große Zapfenstreich mit Musikkorps und Fackelträgern gilt als das höchste militärische Zeremoniell der Bundeswehr.