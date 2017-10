Offenbach - Der Bilderbuch-Herbst hat sich fast überall in Deutschland verabschiedet - in den kommenden Tagen geht es mit den Temperaturen bergab. Höchstens 9 bis 14 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst für den Sonntag. Dazu gibt es einen ungemütlichen Mix aus Schauern und teilweise schweren Sturmböen. Immerhin könnte aber - zumindest in Teilen Deutschlands - nächste Woche der goldene Oktober zurückkehren. Dabei könnten im Südwesten Deutschlands bei blauem Himmel wieder mehr als 20 Grad erreicht werden.