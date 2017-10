Berlin - Unmittelbar vor dem Beginn der Jamaika-Sondierungen heute hat Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt die potenziellen Partner Union, FDP und Grüne zu einem respektvollen Umgang aufgerufen. "Ich finde, das ist eine Grundvoraussetzung", sagte sie im ARD-"Morgenmagazin". Zu dem Besuch von CSU-Chef Horst Seehofer in der Grünen-Zentrale am Dienstagabend sagte sie: "Das war Neuland, er war da noch nie, und fand es aber wichtig, miteinander zu reden und auch mal zu gucken, wie wohnen die denn so."