Mannheim - Trotz intensiver Verhandlungen von Betriebsrat und Gewerkschaft streicht der US-Mischkonzern General Electric in Mannheim noch etwa 600 und in Bexbach im Saarland rund 160 Stellen. Das teilte die Betriebsratsvorsitzende Elisabeth Möller in Mannheim mit. In den Gesprächen mit GE sei es nicht gelungen, die "falsche Umstrukturierung" zu stoppen, sagte sie. Das Werk in Bexbach werde demnach geschlossen, in Mannheim verblieben noch 700 Stellen. Insgesamt hat GE damit in Mannheim nach eigenen Angaben fast 1100 Jobs abgebaut.