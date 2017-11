Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in einem Gespräch mit Überlebenden des Holocaust zur Wachsamkeit gegenüber antisemitischen und rechtsextremen Strömungen aufgerufen. Zum Jahrestag der Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnerte der Bundespräsident auch an die besondere Verantwortung von Schulen, Lehrern und Journalisten, um die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten wachzuhalten. Steinmeier empfing im Schloss Bellevue das Präsidium des Internationalen Auschwitz Komitees.