Berlin - Noch-SPD-Chef Sigmar Gabriel wird heute Außenminister. Er wechselt in das Ressort, weil Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden soll. Das Wirtschaftsressort, das Gabriel frei macht, geht an die frühere Bundesjustizministerin Brigitte Zypries. Gabriel, Zypries und Steinmeier erhalten am Vormittag von Bundespräsident Joachim Gauck ihre Ernennungs- und Entlassungsurkunden. Anschließend wird Zypries im Bundestag als neues Mitglied der Bundesregierung vereidigt.