Berlin - Nach den Differenzen in der dritten Sondierungsrunde schätzt FDP-Generalsekretärin Nicola Beer die Chance des Zustandekommens einer Koalition zwischen ihrer Partei, der Union und den Grünen auf 50 Prozent. Abschreiben wollte sie die angepeilte Jamaika-Koalition noch nicht. "Das kann gelingen, dann muss es aber auch mehr Mut am Tisch geben", sagte Beer im Radioprogramm SWR Aktuell. Die potenziellen Partner hatten ihre Gespräche über die Kernthemen Zuwanderung und Klimaschutz am Donnerstagabend wegen Differenzen auf kommende Woche vertagt.