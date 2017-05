Oberstenfeld-Gronau

Fahndung nach Handtaschenräuber

Ein Handtaschenräuber hatte es am 2. Mai auf eine 82-jährige Dame in der Birkenstraße in Gronau abgesehen. Jetzt haben die Staatsanwaltschaft Heilbronn und das Kriminalkomissariat Ludwigsburg ein Phantombild veröffentlicht.