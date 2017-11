Berlin - Die Elektroindustrie hat mehr Tempo bei der Energiewende gefordert und setzt große Erwartungen in eine mögliche Jamaika-Koalition. "Die Energiewende muss endlich wieder Fahrt aufnehmen", sagte der Präsident des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, Michael Ziesemer, der Deutschen Presse-Agentur. Das Energiesystem sei größtenteils weiter auf alte Technologien ausgerichtet, so Ziesemer. Die Elektroindustrie mit rund 847 000 Beschäftigten gehört zu den wichtigsten Industriezweigen in Deutschland.