Berlin - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht die Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis auf der Kippe. "Die Chance ist noch da", sagte Dobrindt nach Teilnehmerangaben in einer CSU-Landesgruppensitzung im Bundestag. Er fügte allerdings hinzu: "Ehrlicherweise hängt es am seidenen Faden." Die Jamaika-Sondierungen waren am frühen Morgen unterbrochen worden und werden heute fortgesetzt. FDP-Fraktionsvize Wolfgang Kubicki sagte in der ARD: "Die Fronten haben sich verhärtet". CDU-Chefin Angela Merkel rief vor den Gesprächen alle vier Parteien zur Einigung auf.