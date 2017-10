Passau - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Zahl der Beschäftigten in Deutschland. "Die Beschäftigung in Deutschland wächst auch 2018 weiter kräftig - und damit das 13. Jahr in Folge". Das sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der "Passauer Neuen Presse". Der DIHK rechnet laut seiner aktuellen Konjunkturumfrage mit 650 000 neuen Stellen in diesem Jahr. Allerdings verschärften sich für Unternehmen die Probleme, offene Stellen zu besetzen. "2018 dürfte das Plus mit 600 000 daher etwas geringer ausfallen", sagte Schweitzer.