Berlin - Die große Mehrzahl der Unternehmen in Deutschland sieht die Digitalisierung einer Studie zufolge überwiegend als Chance an. "Die Wirtschaft boomt, wir haben noch nie so viele Erwerbstätige wie heute gehabt", sagte Achim Berg, Präsident des Digitalverbands Bitkom. In der Politik sehe man derzeit jedoch eher Stillstand. Viele Arbeitnehmer in Deutschland fürchten eine Vernichtung von Arbeitsplätzen durch die Digitalisierung. Das geht aus dem am Dienstag vorgelegten BKK Gesundheitsreport hervor.