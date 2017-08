Berlin - Der Dieselgipfel von Bund, Ländern und Autobranche ist überraschend an einen anderen Tagungsort in Berlin verlegt worden. Statt wie vorgesehen im Verkehrsministerium soll das Treffen aus Sicherheitsgründen im nahen Innenministerium stattfinden, heißt es aus Teilnehmerkreisen. Vor dem Verkehrsministerium, das dicht an einer viel befahrenen Straße liegt, gibt es seit dem Morgen Protestaktionen.