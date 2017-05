Bremen - Das Deutsche Milchkontor hat bundesweit Joghurt der Marke "gut&günstig" zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall beim Öffnen der Becher ein Kunststoffteil löse und in das Produkt falle, teilte das Unternehmen in Bremen mit. Die 150-Gramm-Becher der Sorte "mild und cremig gerührt" wurden im Viererpack vorwiegend bei Marktkauf und Edeka angeboten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bremen mit. Betroffen ist ausschließlich Ware mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 17. Juni 2017.