Basel - Im Bahnhof von Basel ist ein ICE aus Hamburg teils entgleist. Die etwa 500 Passagiere an Bord hätten den Zug durch die vorderen Wagen verlassen können, die bereits am Bahnsteig waren. Niemand sei nach ersten Erkenntnissen verletzt worden. Wie es zu dem Unglück kam, blieb zunächst offen. Staatsanwaltschaft und Polizei ermittelten und sicherten Spuren. Bei der Einfahrt in den Bahnhof seien drei Waggons aus den Schienen gesprungen. Auch ein Fahrleitungsmast sei beschädigt worden, der Bahnhof war deshalb ohne Strom. Der Bahnverkehr war zeitweise unterbrochen.