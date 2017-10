Frankfurt/Main - Der deutsche Leitindex Dax hat erstmals den Sprung über die Marke von 13 000 Punkten geschafft. Er stieg in der Spitze bis auf 13 002,34 Punkte, kehrte anschließend aber wieder knapp unter die Marke zurück. Zuletzt stand er noch 0,21 Prozent höher bei 12 997,84 Punkten. Mit dem nächsten Angriff auf eine Tausendermarke knüpft der Dax an seinen zuletzt starken Lauf an. Hintergrund der erfreulichen Entwicklung am deutschen Aktienmarkt sind die guten Wirtschaftsperspektiven der Eurozone.