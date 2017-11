Berlin - Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen wird sich die CDU nicht wie gedacht am 16. Dezember zu einem Parteitag treffen. Der Parteitag werde zu einem späteren Zeitpunkt einberufen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am späten Abend aus Teilnehmerkreisen der CDU-Präsidiumssitzung in Berlin. CDU-Chefin Angela Merkel hatte zugesagt, auf einem ordentlichen Parteitag über einen möglichen Koalitionsvertrag abstimmen zu lassen. Zu dem Termin am 16. Dezember war allerdings noch nicht förmlich eingeladen worden.