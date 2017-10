Wiesbaden - Der Butterpreis ist im September so stark gestiegen wie seit rund 26 Jahren nicht mehr. Butter kostete gut 70 Prozent mehr als vor einem Jahr, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das war der stärkste Anstieg in einem Einzelmonat seit 1991. Deutlich teurer wurden binnen Jahresfrist auch Molkereiprodukte mit plus 15 Prozent. Die stärksten Preisanstiege von jeweils etwa 30 Prozent gab es bei Sahne, Milch und Quark. Auch Käse und Joghurt kosteten mehr als ein Jahr zuvor.