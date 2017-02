Berlin - Die Bundesregierung hat keine Kenntnis von Plänen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, in Deutschland für seine umstrittene Verfassungsreform zu werben. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, ein "konkreter Wunsch Erdogans" sei der Regierung nicht bekannt. Ministerpräsident Binali Yildirim war am Samstag vor 10 000 Menschen in Oberhausen aufgetreten, um für die Reform zu werben, die dem Präsidenten deutlich mehr Macht verleihen würde. Am 16. April wird darüber in einem Referendum abgestimmt. In Deutschland leben 1,4 Millionen wahlberechtigte Auslandstürken.