Berlin - Die Renten in Ost- und Westdeutschland sollen bis zum 1. Januar 2025 vollständig angeglichen werden. Das sieht ein Gesetzentwurf von Sozialministerin Andrea Nahles vor, den das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin beschlossen hat. Die Anhebung auf das Westniveau soll 2018 beginnen und in sieben Schritten vollzogen werden. Zudem hat das Bundeskabinett einen weiteren Gesetzentwurf beschlossen, nach dem Erwerbsminderungsrenten für künftige Betroffene steigen sollen.