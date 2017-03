Potsdam - Die mit der Linkspartei in Brandenburg regierende SPD hat sich gegen einen Rauswurf des Berliner Flughafenchefs Karsten Mühlenfeld ausgesprochen. Eine Ablösung des Geschäftsführers sei kein geeigneter Schritt, um den Flughafen schnell zu vollenden, sagte der SPD-Abgeordnete Helmut Barthel in einer Aktuellen Stunde des Landtags in Potsdam. Personalwechsel in der Vergangenheit hätten eher für eine Stagnation gesorgt. Auch die Airlines hatten vor den Folgen einer Entlassung gewarnt. Mühlenfeld war unter Druck geraten, weil er den obersten Bauleiter Jörg Marks rausgeworfen hatte.