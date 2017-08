Berlin - Vor Beginn des Dieselgipfels setzen Länder und Kommunen auf Zugeständnisse der Autokonzerne. "Der politische Druck ist so enorm, dass die deutsche Autoindustrie mehr zu verlieren hat als ein paar Diesel-Autos", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der dpa. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte, man werde die Auto-Industrie in die Pflicht nehmen. Sie erwartet ein Sofortprogramm der Hersteller. Bei dem Spitzentreffen heute in Berlin geht es auch um Nachbesserungen bei der Abgasreinigung von Millionen Diesel-Autos.