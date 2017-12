Flensburg/Berlin - Die Neuwagen-Rabatte für Fahrer älterer Diesel-Fahrzeuge kurbeln die Autoverkäufe in Deutschland weiter an. Im November wurden mehr als 302 000 Autos neu zugelassen, das waren gut 9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilt das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg mit. Für die Hersteller war es in Deutschland der beste November seit 2006.