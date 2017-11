New York - Vor Thanksgiving hat der Dow Jones sachte den Rückwärtsgang eingelegt. Er schloss mit einem Minus von 0,27 Prozent bei 23 526,18 Punkten, nachdem er am Dienstag mit 23 617 Zählern eine Bestmarke aufgestellt hatte. Der Kurs des Euro kostete zuletzt 1,1820 Dollar. Die US-Börsen bleiben wegen des Feiertages am Donnerstag geschlossen.