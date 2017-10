Berlin - Die AfD-Fraktion will unbedingt an ihrem bislang erfolglosen Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten, Albrecht Glaser, festhalten. Einen entsprechenden Beschluss fällte die Fraktion einstimmig per Akklamation. Glaser hatte am Dienstag in der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages als einziger Kandidat nicht die nötige Mehrheit erhalten. Abgeordnete der anderen Parteien hatten dem 75-Jährigen vorgeworfen, er habe in einer Rede vor Anhängern im April die Religionsfreiheit der in Deutschland lebenden Muslime in Abrede gestellt.