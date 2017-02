Berlin - Die SPD bleibt mit Kanzlerkandidat Martin Schulz auf Erfolgskurs. Im neuen Sonntagstrend der "Bild am Sonntag" steigen die Sozialdemokraten um drei Punkte auf 32 Prozent und erreichen damit ein Zehn-Jahres-Hoch. Die Union liegt wie in der Vorwoche bei 33 Prozent, die Linke bei 8, die FDP bei 6 Prozent. Die AfD - 10 Prozent - und die Grünen - 7 Prozent - verlieren je einen Punkt. Die SPD hat sich damit in der Emnid-Umfrage innerhalb von zwei Wochen um 9 Prozentpunkte verbessert. Im direkten Vergleich kann Schulz Kanzlerin Angela Merkel sogar überrunden.