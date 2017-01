Deutscher Alpenverein-Sektion Ludwigsburg Familienfreizeiten und Gletschertouren

Wer viel im Freien unterwegs ist kennt die alte Weisheit „draußen ist anders“. Und so spielte auch 2016 das Wetter oft die Hauptrolle beim Wandern, Klettern oder auch in Eis und Fels.

So schwärmte die Jugendgruppe vom sommerlichen Freiluft-Biwak im „1000-Sterne-Hotel“ unweit des Wiesfelsens am Albrand. Demgegenüber haderten die Fernwanderer der Ortsgruppe Bietigheim um Winz Schröter gleich zu Beginn ihrer Tour durch die Alpen Savoyens mit den himmlischen Fluten. Da zudem die im Führer angegebene Unterkunft nicht existierte, wurde der von mitfühlenden Einheimischen bereitgestellte Stall als Luxus empfunden. Recht entspannt mit verregneten Tagen gehen traditionell die Familiengruppen um. Zum einen steht für die ‚Kids‘ der Panoramablick von einem Gipfel keineswegs im Vordergrund und zum anderen kann man auch einem Bastelnachmittag mit Gleichaltrigen in der Selbstversorgerhütte einiges abgewinnen.

Großen Raum im Heft nehmen jedoch einmal mehr die vor allem von der Ortsgruppe Vaihingen organisierten, oft spektakulären Gletschertouren auf Viertausendern in der Schweiz ein. Dazu kommen Berichte über Ausbildungen, die vom Skitourenkurs für Anfänger über Klettertechniken bis zum Training im ewigen Eis mit Spaltenbergung reichen. Auch dabei kann das Wetter stören, was die Jugendgruppe mit viel Improvisationstalent auf einer Walliser Hüttenterrasse wettzumachen suchte: Die Rettung wurde zur Belustigung des Wirts aus einer Hängematte simuliert.

Die Städtepartnerschaft zwischen Ludwigsburg und dem französischen Montbéliard hielten schließlich die Skifahrer aus der Alpinsportgruppe hoch, die sich zum zehnten Mal mit Freunden aus Frankreich zum Skitourenwochenende trafen.

Das Jahresheft 2017 mit umfangreichem Info- und Serviceteil ist ab dem 9. Januar auch für interessierte Nichtmitglieder zu den Bürozeiten in der DAV-Geschäftsstelle in der Imbröderstraße 14 oder auf www.alpenverein-ludwigsburg.de zum Download erhältlich. Dort lässt sich auch das umfangreiche Angebot einschließlich der Ausbildungskurse nach Interessensgebieten oder Gruppen sortieren und damit übersichtlich überblicken.